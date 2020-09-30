الداخلية تعلن تفاصيل القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول– جندي) رجال، وذلك وفق المؤهلات التالية:

– جندي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– جندي أول: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة في التخصصات التالية: (دعم فني للحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة شبكات الحاسب الآلي، أنظمة شبكات الحاسب الآلي، برمجيات الحاسب الآلي، محاسبة، قانون، تبريد وتكييف، أمن وسلامة، قوى كهربائية، كهرباء سيارات، محركات ومركبات، معدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، الصيانة الميكانيكية).

شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفًا في جهة حكومية.

– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 21/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وذلك عبر منصة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).

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