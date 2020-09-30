الدخول إلى الهوتميل الخاص بي

يعتبر الهوتميل مثل بعض التطبيقات الأخرى ويريد البعض معرفة الدخول إلى الهوتميل الخاص بي وذلك حتى يتم فتحه بطريقة صحيحة وبدون أي أخطاء لا يقوم الشخص بقفله بشكل نهائي بدون قصد.

outlookhotmail

يعتبر هذا البرنامج واحد من أشهر البرامج والمواقع الالكترونية بل ومن أوائل هذه المواقع والدي يعمل على نقل الثور بطريقة مجانية وذلك من خلال شبكة الإنترنت، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن الدخول إلى الهوتميل الخاص بي وموقع المواطن سوف يقدم كيفية الدخول إلى الموقع وكل شيء خاص به.

يوجد بهذا البرنامج كذلك بعض الإمكانيات الأخرى والممثلة في إمكانية الاتصال وكذلك الدردشة وتخزين المحادثات وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه يعمل على توفير قاعدة كبيرة من البيانات وكذلك التقويم وبعض المهام المختلفة والمتنوعة، كما يوجد به إمكانية إرسال بريد إلكتروني من Word وذلك بثورة مباشرة.

كما أنه يتميز في ترتيب البريد الإلكتروني وتوزيعه وذلك للعمل على تسهيل الوصول إلى أي رسالة محددة يريدها الشخص.

تسجيل الدخول إلى حساب هوتميل

يعتبر الهوتميل من الخدمات الالكترونية المجانية التي تنتشر في العالم وبشكل كبير للغاية حيث أنه يمكن للمستخدمين الوصول له من خلال النت، ويمكن تسجيل الدخول من أكثر من جهاز.

تسجيل الدخول بواسطة الحاسب الآلي

في البداية يتم الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول، والضغط على خيار تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة عنوان الايميل أو كتابة رقم الهاتف ثم القيام بالنقر على زر التالي next.

ثم كتابة كلمة المرور والضغط على خيار تسجيل الدخول sing in.

يتم وضع إشارة في المربع وذلك بجانب خيار الاحتفاظ بتسجيل الدخول keep me signed، ويكون ذلك في حالة الرغبة في ترك الحساب مفتوح.

من خلال الهاتف

يمكن كذلك الدخول إلى الهوتميل الخاص بي ويكون ذلك من خلال الهاتف المحمول وليس من خلال الحاسب الآلي فقط ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم فتح تطبيق أوت لوك، ثم يتم الضغط على الزر الخاص بالبدء Get started.

يتم كتابة عنوان الإيميل الخاص بالمستخدم والنقر على زر إضافة حساب Add account ثم القيام بالضغط على زر المتابعة continue لمستخدمي أجهزة أندرويد التي تتواجد أسفل الشاشة.

القيام بكتابة كلمة المرور password ثم يجب الضغط على زر تسجيل الدخول Sing in.

في الخطوة التالية يتم النقر على خيار ربما لاحقا maybe later، أو يمكن الضغط على زر تخطي Skip وذلك لمستخدمي أجهزة الأندرويد.

وإذا كان الشخص يريد تجاوز نموذج إضافة حساب، يتم الضغط على زر تخطي Skip لتخطي معاينة الميزات ليتم فتح صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.

من خلال ويندوز لايف

يمكن للمستخدمين من دخول الهوتميل الخاص بهم وتسجيل الدخول عن طريق ويندوز لايف ويكون ذلك إجابة للأشخاص التي تقول كيف أسجل الدخول إلى الهوتميل الخاص بي ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم في البداية الضغط على خيار حسابات accounts التي تتواجد في قائمة شريط بريد ويندوز لايف windows live Mail.

في الخطوة الثانية يتم الضغط على خيار الايميلEmail ويتم كتابته ثم يجب إدخال وكتابة كلمة المرور.

يمكن وضع علامة اختيار في المربع المجاور لتذكر كلمة المرور remember this password.

يجب في الخطوة التالية إدخال الاسم تحت عنوان اسم العرض للرسائل المرسلة messages display name for your sent.

يتم وضع علامة اختيار في المربع المجاور لخيار تكوين إعدادات الخادم بشكل يدوي ثم القيام بالضغط على كلمة التالي واختيار خيار IMAP وذلك كنوع الخادم المستخدم.

وإدخال الخيار outlook.com كعنوان الخادم server address ووضع علامة اختيار في المربع المجاور لخيار يتطلب أتصال آمن.

وإدخال الرقم 993 في خانة المنفذ وتأكيد تحدي خيار مسح النت الموجود تحت العنوان مصادقة باستخدام Authenticate using، وإدخال عنوان الايميل الكامل تحت عنوان اسم مستخدم التسجيل.

وإدخال خيار outlook.com تحت عنوان الخادم، وإدخال الرقم 587 في خانة المنفذ.

يتم وضع علامة اختيار في المربع المجاور لخيار يتطلب اتصالا آمنا، وضع علامة اختيار في المربع المجاور لخيار يتطلب المصادقة.

الضغط على زر التالي ثم الضغط على زر إنهاء.

إيقاف تسجيل الدخول التلقائي للهوتميل

بعد أن تعرفنا على كيفية تسجيل الدخول إلى الهوتميل الخاص بي يجب معرفة كيف يمكن إيقاف عملية تسجيل الدخول بشكل تلقائي ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية كما يلي.

يتم في البداية الضغط على صورة الملف الشخصي والتي تتواجد أعلى الشاشة ثم القيام بالضغط على خيار تسجيل الخروج.

ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول وكتابة عنوان الايميلأو رقم الهاتف، ثم القيام بالضغط على زر التالي.

يتم إزالة الإشارة في المربع بجانب خيار تحديد خيار الاحتفاظ بتسجيل الدخول والذي يكون موجود في صفحة إدخال كلمة المرور.

ثم القيام بإدخال كلمة المرور ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

تسجيل الخروج من هوتميل

بعد التعرف على كيفية الدخول إلى الهوتميل الخاص بي يجب معرفة كيف يمكن القيام بتسجيل الخروج من الهوتميل الخاص بالمستخدم ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم الدخول إلى موقع أوت لوك في البداية الموجود على الويب وذلك من خلال أي متصفح موجود على الجهاز.

ثم يتم الضغط على الاسم أو أسم المستخدم الذي يتواجد أعلى الشاشة، والضغط على خيار تسجيل الخروج وذلك حتى يتم الخروج من الحساب.

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