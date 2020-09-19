الدعوات تُحيط بنجوم الهلال بعد تفشي كورونا

المواطن - محمد سمعه

دشن الجمهور الرياضي وسمًا عبر موقع “تويتر” منذ لحظات عبّر فيه عن دعواتهم بشفاء نجوم الهلال وجميع أفراد البعثة الذين أُصيبوا بـ فيروس كورونا المستجد.

وتفاعل الجمهور الرياضي مع وسم “خطاكم السوء ياهلاليين”، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 15 لاعبًا في صفوف الأزرق بالفيروس، إضافة لإصابة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

بيان الزعيم بعد زيادة عدد الإصابات:

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” بيانًا قال فيه: “أوضحت الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بـ كورونا منهم علي البليهي ومتعب المفرج وبافيتيمبي غوميز وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بالفيروس إلى 15 لاعبًا”.

وأضاف البيان: “وتمنى مجلس الإدارة أن يمن الله على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مثمنًا لكافة اللاعبين حرصهم وسعيهم لتمثيل الهلال في مختلف الظروف، داعيًا المولى القدير أن يحفظ الجميع ويزيل هذا الوباء عن العالم أجمع”. موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو: وكان من المقرر إقامة مباراة الأزرق ضد شاهر خودرو في تمام الساعة السادسة مساءً غد الأحد بتوقيت المملكة. وبعد الإصابات وزيادتها، طلب مجلس إدارة الزعيم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تأجيل مباراته ضد فريق شاهر خودرو الإيراني، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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