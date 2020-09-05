“الدوري مع وليد” : جدول دوري 2021 يبدأ بـ أكتوبر وينتهي في يونيو

المواطن - محمد سمعه

كشف برنامج “الدوري مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موعد بدء ونهاية موسم 2020/2021 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: أحب أشكر الأخوان في لجنة المسابقات ورابطة دوري المحترفين على نجاحهم في هذا الموسم رغم الضغط.. جدول مباريات الدوري القادم بعد أسبوعين.#SBC pic.twitter.com/DC5T38RHEj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 4, 2020

موعد إصدار جدول مباريات دوري محمد بن سلمان للموسم الجديد

وذكر البرنامج أن جدول مباريات الدوري سيُصدر بعد 14 يومًا من الآن، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في منتصف أكتوبر 2020 وينتهي في يونيو 2021.

وستنتهي مباريات الدوري موسم 2019/2020، يوم الأربعاء المقبل بلقاءات الجولة الـ30 والأخيرة حيث تُقام 8 مباريات وهي: “الهلال ضد الشباب، النصر ضد الاتفاق، الأهلي ضد الرائد، التعاون والفيحاء، الفيصلي وأبها، الحزم والوحدة، العدالة والاتحاد، ضمك والفتح”.

الهلال يحسم اللقب بالجولة الـ28

وكان الهلال حسم لقب الدوري موسم 2019/2020 وذلك بعد الفوز على الحزم يوم السبت الماضي برباعية لهدف في الجولة الـ28 في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونجح الهلال في الفوز بلقب الدوري رقم 16، وذلك بعد عدة أشهر من حصده للقب دوري أبطال آسيا 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

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