الدوسري: محمد بن سلمان وعد فأوفى.. الضرب بيد من حديد على الفساد

المواطن - الرياض

علق الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري، على الأمر الملكي الحاسم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وإحالته إلى التقاعد وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما رصد من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفع عن وجود فساد مالي فيها وارتباطه بالفريق الركن وعدد من الضباط والموظفين وآخرين.

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جميع الدول تحارب صغار الفاسدين وتغض النظر عن كبارهم.. قلة من الدول مسطرتها واحدة لا تفرق بينهم… ودولة واحدة لديها محمد بن سلمان… قال: لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد.. قال وفعل… وعد وأوفى….

وأضاف سلمان الدوسري: “أصبحت السعودية نموذجاً لـ الضرب بيد من حديد على الفساد وأهله.. لن ينجو أحد من الفساد”.







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