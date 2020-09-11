الديوان الأميري الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة ويتلقى العلاج

المواطن - الرياض

أكد الديوان الأميري بالكويت أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستفاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الأمير من مصادرها الرسمية.

وجاء في نص بيان الديوان الأميري بالكويت:

“ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، فقد أكد معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

كما أن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمير رعاه الله.

ويهيب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله من مصادرها الرسمية وألّا يلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمنّ على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية”.







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