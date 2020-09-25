‎الرئيسية
جديد الأخبار
الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

2020/09/25
الساعة 3:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
125
0
طباعة
الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :