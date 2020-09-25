الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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