الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

المواطن - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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