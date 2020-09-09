الرائد يتفق مع ميليتيتش حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

اتفق نادي الرائد مع الصربي نيمانيا ميليتيتش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ميليتيتش يتفق مع الرائد

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي الرائد اتفقت مع مدافع بارتيزان، الصربي نيمانيا ميليتيتش، على الانتقال إلى صفوفه لمدة عامين حتى 2022، مقابل مليون يورو.

وأضافت: “ويمثِّل المبلغ حصتي اللاعب وناديه بارتيزان، خامس ترتيب دوري بلاده، ورجّحت المصادر وصول المدافع الصربي إلى السعودية خلال أيام، للخضوع للكشف الطبي والتوقيع رسميًا”.

ويأتي التعاقد مع الصربي ميليتيتش لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بعد فقدان الكولومبي إيزيكيل بالوميكي، الذي فشلت مساعي إعادته إلى السعودية، بسبب تعليق الطيران في بلاده على خلفية جائحة كورونا.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الأهلي اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.







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