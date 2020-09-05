الرائد يهزم الفيصلي بـ 10 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الرائد وبـ 10 لاعبين في الفوز على الفيصلي اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الرائد والفيصلي:

وتمكن الفريق الريداوي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد فوزير بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وبالدقيقة الثانية والعشرين، تمكن فريق الفيصلي من إحراز هدف التعادل عبر لوران غييرمي بالدقيقة الثانية والعشرين من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، طُرد اللاعب جلال الدوادي من الفريق الريداوي بالدقيقة الخمسين، مما جعل الفيصلي يبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

ولكن نادي الرائد لا يعرف الاستسلام، حيث تمكن اللاعب أرناود دجوم في إحراز هدف الفوز للفريق الريداوي بالدقيقة الحادية والتسعين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الريداوي 46 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 45 نقطة في المركز السادس.







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