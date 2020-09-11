الرابط الجديد لمنصة مدرستي بعد التحديث وطريقة التسجيل بالتفصيل

الرابط الجديد لمنصة مدرستي

منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ولذلك يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على الرابط الجديد لمنصة مدرستي لما له من أهمية في تسجيل الدخول للمنصة.

أهم المعلومات عن منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التي تهتم بالتعليم الإلكتروني عن بعد في المملكة العربية السعودية بشكل عام كما أنها أحد المنصات التي توفر لطلابها العديد من المميزات منها الأدوات التعليمية الجيدة التي تمنع الطلب الراحة كما أنها تجعله متميز كثيرًا.

وحرصًا من المنصة على استمرار العملية التعليمية في العام الجديد فقد قامت بربط المنصة بشكل مباشر بمايكروسوفت تيمز لكي تقوم من خلال ذلك بتقديم العديد من المحاضرات الآمنة عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز على شبكة الإنترنت.

وعلى ذلك فسوف يكون الطلاب قادرين على التفاعل ومناقشة الأساتذة والمعلمين من خلال المنصة في جميع التساؤلات التي يريدون التعرف على إجابة لها بشكل دقيق.

وتتيح أيضًا المنصة للمعلمين القيام بإرسال الواجبات الخاصة بالطلاب إضافة إلى بعض الأنشطة الهامة التي تتعلق بالدراسة من خلال المنصة على شبكة الإنترنت لكي تساعدهم على الأداء الدراسي الجيد وبشكل بسيط عبر المنصة.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن الرابط الجديد لمنصة مدرستي إضافة إلى كيفية التسجيل على المنصة والكثير من الأمور الهامة التي تتعلق بمنصة مدرستي سوف تجدها في السطور القادمة.

الرابط الجديد لمنصة مدرستي

قامت منصة مدرستي بالعديد من التحديثات لرابط المنصة وكان الهدف من ذلك هو حل جميع المشاكل أو الصعوبات المختلفة التي قد تواجه الكثير من الطلاب عند تسجيل الدخول إلى المنصة وحرصًا من وزارة التعليم على تطوير المنصة والتخلص من أي عقبة فهي تسعى دائمًا إلى تطويرها بشكل جيد من خلال المطورين التابعين للوزارة.

وعلى ذلك قد تمكن المطورون من الوصول إلى منصة تعليمية متكاملة وجيدة وخالية من العقبات مما يسهل على الطلاب التعامل مع المنصة وتسجيل الدخول بها بطريقة سهلة وبسيطة من خلالالرابط الجديد لمنصة مدرستي.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

بعد أن تعرفت على الرابط الجديد لمنصة مدرستي يمكنك التوجه له مباشرة والقيام بتسجيل الدخول على المنصة بشكل مباشر من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وهامة سنوضحها لكم من خلال الآتي:

يجب عليك أولاً التوجه إلى منصة مدرستي التعليمية عبر الرابط المحدث لها.

ثم القيام بالنقر على زر تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.

ثم القيام بإدخال بيانات التسجيل ومنها اسم المستخدم إضافة إلى كلمة المرور بعد أن حصلت عليها.

ثم قم بإدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط بعدها على زر تسجيل الدخول.

بذلك تكون قد قمت بتسجيل الدخول للمنصة ويمكنك بعدها متابعة جدول الحصص أو التعرف على ميعاد المحاضرات الإلكترونية أو الواجبات المنزلية.

طريقة تحضير الدرس في منصة مدرستي

يتعين على المدرسين القيام بتحضير الدرس قبل بداية الحصة من خلال المنصة وذلك لجميع الحصص وفق خطوات معينة سنوضحها في النقاط الآتية:

يقوم المعلم بالدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط الجديد لمنصة مدرستي .

. ثم يتوجه المعلم بعدها إلى القائمة الجانبية لاختيار الجدول.

ثم قم باختيار الحصة من الجدول المتواجد على المنصة.

بعدها قم بإعداد الدرس.

بعدها يمكنك القيام بتحديد المسار بالإضافة إلى خيارات الدرس والحصة الافتراضية المطلوبة.

يقوم المعلم بعدها بإعداد الحصة ثم القيام بإضافة إجراءات المحتوى.

بعدها قم بإضافة الواجبات ثم الأنشطة التي توجد في بنك الأسئلة على منصة مدرستي.

بعدها قم بحفظ العمل الذي قمت به

بعدها ستجد الحصة داخل الجدول الدراسي.

من الأفضل أن يتواجد المعلم على المنصة قبل بداية الحصة الدراسية.

بعد أن قمت بإعداد الدرس عليك أن ترسل رابط الدرس للطلاب من خلال الإيميل أو من خلال الواتس آب.

بعدها يمكن للطالب الدخول من خلال تطبيق تيمز لمتابعة الدرس في الميعاد المفترض الذي تم تحديده من قبل.

طريقة تسجيل أسماء التلاميذ عبر المنصة

بعد أن تم التوصل إلى الرابط الجديد لمنصة مدرستييمكن للآباء القيام بتسجيل أسماء أبنائهم على منصة مدرستي بطريقة بسيطة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة سنوضحها لكم من خلال الآتي:

قم بتسجيل الدخول أولا على تطبيق توكلنا.

بعدها قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

ثم ادخل الباسورد بالإضافة لإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعدها سيقوم التطبيق بإرسال رسالة عبر الجوال الذي تم إضافته لديهم ببيانات التسجيل يتواجد بداخلها رقم سري.

طريقة تقييم الطالب على منصة مدرستي

تعرفنا فيما سبق على الرابط الجديد لمنصة مدرستي ويكون من المهم أيضًا أن تتعرف على طريقة تقييم الطلاب من خلال منصة مدرستي والتي أوضحتها لنا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وعلى ذلك يحدث تقييم الطلاب على المنصة عبر اهتمام المعلمين بوضع الاختبارات للطلاب بشكل دوري للتعرف على مستوى الطالب بشكل دقيق.

وما يجب ذكره أن الاختبارات التي يضعها المعلمون تساعد في قياس أنشطة الطلاب جيدًا بالإضافة إلى روح المشاركة التي تجمع بين الطلاب وزملائهم وبين المعلمون بشكل خاص.

كيفية الحصول على بيانات المستخدم عبر المنصة

يمكن للقائد الحصول على بيانات المستخدم على منصة مدرستي من خلال خطوات بسيطة قد قامت بتوضيحها وزارة التعليم بالمملكة وهي تتلخص في الآتي:

أول شيء الدخول إلى منصة مدرستي.

ثم التوجه إلى إدارة الطلاب.

ثم القيام بإدارة البيانات الخاصة بالطلاب.

بعدها قم بالضغط على زر القلم المتواجد بالصفحة.

ثم الضغط على زر كلمات المرور الافتراضية.

بعدها قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

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