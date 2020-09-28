الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات جدة بالأوقات الممنوعة بعد 6 أيام

المواطن - الرياض
أعلن المرور السعودي أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات إلى جدة في الأوقات الممنوعة سيتم بعد 6 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وقال المرور السعودي عبر تويتر : “سيبدأ الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد 6 أيام”.
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