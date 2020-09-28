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الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات جدة بالأوقات الممنوعة بعد 6 أيام

الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات جدة بالأوقات الممنوعة بعد 6 أيام

2020/09/28
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات جدة بالأوقات الممنوعة بعد 6 أيام
المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات إلى جدة في الأوقات الممنوعة سيتم بعد 6 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال المرور السعودي عبر تويتر :⁩ “سيبدأ الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد 6 أيام”.


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