الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات جدة بالأوقات الممنوعة بعد 6 أيام

المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات إلى جدة في الأوقات الممنوعة سيتم بعد 6 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال المرور السعودي عبر تويتر :⁩ “سيبدأ الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد 6 أيام”.

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