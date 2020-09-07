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الرياض.. منع الحفر في الشوارع قبل مرور 5 أعوام من السفلتة
بهدف الحفاظ على جودة طرقات العاصمة

الرياض.. منع الحفر في الشوارع قبل مرور 5 أعوام من السفلتة

2020/09/07
الساعة 9:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض.. منع الحفر في الشوارع قبل مرور 5 أعوام من السفلتة
المواطن - الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض تنظيمات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، مؤكدةً أنه يمنع الحفر قبل مرور 5 أعوام من سفلتة الشوارع.

ويأتي ذلك بحسب ما ذكرت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين؛ بهدف الحفاظ على جودة طرقات العاصمة.

ويمكن الاطلاع على التنظيمات الجديدة لحفريات الطرق داخل المدينة عبر الرابط التالي: هنا.



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