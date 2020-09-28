السديس لمديري العموم: يجب أن يجد المعتمر أرقى وأفضل الخدمات

المواطن - مكة المكرمة

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمديري العموم بالمسجد الحرام، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والدكتور سعد بن محمد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والعلمية والشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني ووكيل الرئاسة للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي ومدير مكتب السديس، بدر آل الشيخ.

واستعرض الشيخ السديس التجهيزات لاستقبال المعتمرين ومناقشتها معهم ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ والخدمات المقدمة، وأوصاهم بالاجتماعات والخطط المدروسة واتباع الأنظمة والقوانين والتعليمات التي ترد من الجهات العليا للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وكذلك تطوير الأعمال التي تقدمه كل إدارة لخدمة ضيوف الله استثمار كل الوسائل والأجهزة والتقنيات الحديثة لكي يؤدي المعتمرين نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وحث السديس المديرين على اتخاذ كافة الإجراءات في استقبال المعتمرين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الممكن لهم وتوفير ما يلزم؛ والمتابعة المستمرة للخدمات والعناية بمؤشر الأداء والقياس لكل إدارة، وتطبيق الأنظمة وإبراز الجانب الإعلامي للخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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