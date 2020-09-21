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السديس يدشن صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد الحرام
شارك في أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة

السديس يدشن صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد الحرام

2020/09/21
الساعة 9:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يدشن صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد الحرام
المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، صناديق الإسعافات الأولية بالمسجد الحرام، وشارك في أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة.

وأوضحت الرئاسة أنه سيتم توزيع صناديق الإسعافات في أروقة وجنبات وساحات المسجد الحرام، لتسهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية اللازمة لضيوف بيت الله الحرام.

كما شارك “السديس” في أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، بحضور وكيل شؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الشؤون الإدارية والمالية، ووكيل الشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، والمشرف العام على مكتب الرئيس الدكتور سعد المحيميد.

وأوضح “السديس” أن هذا العمل يعد من ضمن الأعمال الدورية التي يقوم بها مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، لصيانة وتنظيف ثوب الكعبة المشرفة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد.

 


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