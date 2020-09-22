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السديس يكلف 10 مدراء لعدة إدارات برئاسة الحرمين
في شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي

السديس يكلف 10 مدراء لعدة إدارات برئاسة الحرمين

2020/09/22
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يكلف 10 مدراء لعدة إدارات برئاسة الحرمين
المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف 10 مدراء من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية بإدارة عدد من الإدارات بوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، وهم:

– عابد بن عبدالله بكري مديرًا لمكتب الوكالة، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف للشؤون الإدارية.

– أحمد بن مساعد السويهري مديرًا عامًّا لإدارة العلاقات العامة بالوكالة.

– إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي مديرًا لمركز المخطوطات.

– بندر بن محمد العمرو مديرًا لإدارة العلاقات والبرامج.

– أيمن بن محمد السهلي مديرًا لإدارة الخدمات المكتبية، بالإضافة إلى عمله أمينًا للمكتبة.

– محمد بن مقبول المطرفي مديرًا لإدارة المكتبة الرقمية.

– ريان بن محمد المسعودي مديرًا للإعلام والاتصال، بالإضافة إلى عمله.

– أيمن بن عبدالرحمن الحذيفي مديرًا لإدارة الصحف والدوريات.

– نايف بن سعد السبيعي مديرًا للترجمة.

– راشد بن شرف الشريف مديرًا لوحدة الطفل.


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