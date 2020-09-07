السعودية تحقق المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى العالم

المواطن - الرياض
أعلن وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، عن تحقيق المملكة للمراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم.
وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر: بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية؛ حققت المملكة في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م أفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال؛ حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم.
ويمكن الاطلاع على تغريدة وزير التجارة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر من هنا.
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