السعودية تشهد مرحلة تحول في قطاع البيئة والأرصاد

المواطن - محمد داوود - جدة

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المهندس علي الغامدي، أن المملكة تحتفل بمرور تسعين عامًا من المجد والعزة والأمان، فمنذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- والذي جمع شتات هذا الوطن تحت راية التوحيد، تتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه البررة متبعين نهجه في العطاء والبناء.

ازدهار غير مسبوق:

وتابع رئيس هيئة الأرصاد: ونقف اليوم شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والتطور والازدهار غير المسبوق الذي شهده وطننا الغالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما تحقق للمملكة بحزمه وحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دورها على المستوى الإقليمي والعالمي سياسيًّا واقتصاديًّا وتجاريًّا وأمنيًّا وبيئيًّا لتصبح أكثر تأثيرًا وحضورًا في جميع المحافل الدولية.

وقال الغامدي: حظي قطاع العمل البيئي والأرصادي في عهد خادم الحرمين الشريفين باهتمام غير مسبوق، وتمثل ذلك في صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتنظيمات الإطار المؤسسي للقطاع من خلال المراكز الوطنية الخمسة بالإضافة إلى صندوق البيئة وأيضًا صدور الموافقة الكريمة على نظام البيئة والذي يجرى العمل حاليًّا لإعداد لوائحه التنفيذية، كما ننتظر صدور الموافقة قريبًا على كل من نظامي الأرصاد وإدارة النفايات”.

مرحلة تحول:

ولفت الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد إلى أننا أمام مرحلة تحول يشهدها الوطن في قطاع البيئة والأرصاد ستكون تلبية المتطلبات الاقتصادية مع تحقيق حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها واستدامتها عنوانها الرئيسي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.

وفي ختام كلمته، قال: “بهذه المناسبة الكريمة أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم أسمي التهاني والتبريكات، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وبلادنا الغالية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان”.

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