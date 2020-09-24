‎الرئيسية
جديد الأخبار
السعودية في رسالة تحذير لمجلس الأمن : بقعة نفطية قرب صافر والناقلة في خطر
الميليشيا الحوثية تمنع وصول فرق الصيانة منذ 2015

السعودية في رسالة تحذير لمجلس الأمن : بقعة نفطية قرب صافر والناقلة في خطر

2020/09/24
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
162
0
طباعة
السعودية في رسالة تحذير لمجلس الأمن : بقعة نفطية قرب صافر والناقلة في خطر
المواطن - واس

حذر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مجلس الأمن الدولي، من أن “بقعة نفطية” شوهدت على مسافة 50 كيلومتراً إلى الغرب من الناقلة المتهالكة (صافر) المتوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.

سفينة صافر

وأوضح في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس، أن خبراء لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر، مشيرا ً إلى أن الناقلة “صافر” وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والمملكة.
وأكد السفير المعلمي، أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن “صافر” يمكن أن تُسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة “إكسون فالديز” عام 1989 قبالة ألاسكا.

صافر


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :