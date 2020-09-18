السعوديون لهيئة الرقابة: اضربوا بقوة على الفاسدين بيض الله وجيهكم

المواطن - الرياض

قدم مواطنون رسائل شكر وتقدير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على جهودها الكبيرة في ضبط الفاسدين في السعودية، مؤكدين أنهم كما قال عنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “فرسان المعركة ضد الفساد”.

بيض الله وجيهكم:

وعبر وسم “بيض الله وجيهكم” على موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، كتب محمد المعيتق: محمد بن سلمان هو من يأمنه المظلوم ويخافه الظالم.. لا حدود لطموحاته في وضع الأركان فعجز الكتّاب لأفعاله عن وضع العنوان.

وعلق صابر الشهري: بالفعل بيض الله وجيهكم، مرحلة جديدة من مراحل الانفتاح والثقة للاستثمارات الخارجية القادمة للبلد، خطوات واثقة من سيدي محمد بن سلمان بإذن الله على يديه نتقدم كثيرًا.

أما سما فكتبت: أجمل وطن أنت الفخر يا أجمل وطن في قلوبنا.

لا مكان للفاسدين:

وغرد أبو خالد بالقول: نعم لا مكان للفاسدين بيننا لأنكم عطلتوا التنمية والخدمات والمواطن هو المتضرر من جرائمكم ويجب الضرب بقوة على كل فاسد وبلا رأفة ولا رحمة والتشهير بالفاسدين وبصورهم وأقول لرجال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بيض الله وجيهكم وشكرًا لجهودكم ولكل المبلغين عن الفاسدين.

وبالنسبة إلى بخيت فقال: الله يوفق أبو سلمان لكل خير، تطهير الوزارات من كل فاسد خطوة تحسب للأمير محمد بن سلمان أخبار تثلج الصدر لا مكان للفاسدين بيننا اللهم طهر الوزارات الحكومية والقطاع الخاص من كل فاسد يستخدم نفوذه وقوته في سرقة والعبث في أموال الدولة.. إلى الأمام سيدي أبو سلمان.

وأكد ناصر أن: ولاتنا يحاربون الفساد لإقامة العدل وقطع طرق الخيانة، والصحوي يحارب الفساد ليطعن بولاتنا ويُقره لحزبه، الانحلالي يحارب الفساد ليطعن بأنظمة الدولة واصل التشريع ويُقره بأنظمة الغرب فلا تغتر بمن يُظهر حربه على الفساد فكل شخص بحسب منهجه.. إلى نزاهة، بيض الله وجيهكم.

وشدد هاجد على أن الفساد أكبر عائق للتنمية كم من فاسد بعد سماع أخبار نزاهة لا تشيله أرجله من أصغر موظف لأكبر مسؤول، ما تقوم به نزاهة فخر لكل مواطن.

رسالة ولي العهد لهيئة الرقابة:

وتلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، رسالة شكر وتقدير مؤخرًا من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: “بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا”.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح اليوم بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًا ومقيمًا، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

وقالت الهيئة: إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حاليًا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقًا مديرًا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديرًا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,900) خمسة وأربعين مليونًا وتسع مئة وستين ألفًا وتسع مئة ريال، و(360.000) ثلاث مئة وستين ألفًا لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمس مئة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس).

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