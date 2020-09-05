السفارة في اليابان تحذر المواطنين من إعصار هايان

المواطن - الرياض

حذرت السفارة السعودية في اليابان المواطنين المتواجدين هناك من تداعيات مرور ‏إعصار هايان المتوقع أن يضرب المنطقة غدًا الأحد وذلك لما يصاحبه من أمطار ورياح ‏شديدة.‏

10 نصائح لتفادي مخاطر إعصار هايان

وقدمت السفارة عدة نصائح للمواطنين جاءت كما يلي:

متابعة الأخبار من المصادر الرسمية. اتباع تعليمات السلطات المحلية تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر تواجدك التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام الابتعاد عن المسطحات المائية تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية تجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر

ودعت السفارة للتواصل معها عند الحاجة على جوال: 09055833862 أو هاتف: 0335895242

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد ذكرت أن الإعصار قد يصل مركزه إلى الأراضي اليابانية بقوة شبه كاملة، وحذرت من رياح قياسية وأمواج عالية وارتفاع مستوى البحر بفعل العاصفة مع احتمال وقوع أضرار جسيمة.

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