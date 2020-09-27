السماح بدخول المشاعر المقدسة بمجرد الحصول على تصريح العمرة

المواطن - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أنه سيتم فتح الحرمين الشريفين للمصلين في المرحلة الثانية وفق خطة تشغيلية دقيقة، لتحديد الأماكن المخصصة للصلوات.

نائب وزير الحج والعمرة د. #عبدالفتاح_مشاط:

التصريحات التس ستكون متاحة من يوم الأحد عبر تطبيق #اعتمرنا هي تصريحات زيارة الحرم المكي وزيارة المدينة والصلاة في الروضة الشريفة، وسوف يتم إتاحة تصريحات لأماكن أخرى تباعا..#برنامج_ياهلا@mofareh5@asmashat pic.twitter.com/C5BJw9gmq8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2020

وأضاف مشاط، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: سنعود بحذر لاستقبال معتمري الخارج في المرحلة الثالثة، وفق خطة متكاملة ومتابعة دقيقة مع وزارة الصحة، وتكاتف جميع الجهات الحكومية معنا، ساعدنا على طرد الخوف من قلوبنا في موسم الحج السابق.

وتابع نائب وزير الحج والعمرة: بمجرد حصولك على تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، ستكون من المصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة، والتصريحات التي ستكون متاحة من يوم الأحد المقبل عبر تطبيق اعتمرنا هي تصريحات زيارة الحرم المكي وزيارة المدينة والصلاة في الروضة الشريفة.

وشدد مشاط على أنه سوف يتم إتاحة تصريحات لأماكن أخرى تباعًا.

وأكد وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح بنتن، في تصريحات له مساء اليوم أنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة.

أضاف بنتن أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

تطبيق اعتمرنا:

وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.

ويدعم تطبيق اعتمرنا المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

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