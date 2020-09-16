السودان: ضبط خلية إرهابية ومتفجرات كافية لنسف العاصمة

المواطن - متابعة

قال المدعي العام السوداني، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على خلية إرهابية من 41 عنصرًا، كانت تشكل خطرًا على السودان ودول الجوار، كما تم ضبط كمية من المتفجرات.

وأضاف المدعي العام أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملهًا، مشيرًا إلى أنها تشبه تلك التي انفجرت في مرفأ بيروت.

وأوضح السؤول السوداني أن الضبطية تمت بتعاون تام بين قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر.

من جهته أفاد قائد الشرطة السودانية، خلال مؤتمر صحافي بأن المتفجرات تم العثور عليها في شمال الخرطوم، وقد تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

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