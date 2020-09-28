السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق النفقة الوقفي طرحاً عاماً

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لشركة جدوى للاستثمار على طرح وحدات “صندوق النفقة الوقفي” طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت السوق المالية أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وتابعت هيئة السوق المالية “أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”.

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