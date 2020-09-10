السوق المالية توافق على طلب شركة زين بتخفيض رأس مالها

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، الموافقة على طلب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” تخفيض رأس المال من (5,837,291,750) ريالًا إلى (4,487,291,750) ريالًا، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (583,729,175) سهمًا إلى (448,729,175) سهمًا.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

في سياق متصل أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (4,500,000,000) ريال.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.







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