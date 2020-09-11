السومة يكشف مشاكله بـ الأهلي ويؤكد: هذا يُجبرني على الرحيل

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المشاكل التي يُعاني منها مع الراقي خلال الفترة الحالية.

وتحدث المهاجم السوري لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC قائلًا: “لدي بعض الظروف الخاصة وأسعى لحلها مع إدارة الأهلي حاليًا، ولكن هذه الظروف إن لم تُحل فستجبرني على مغادرة النادي”.

السومة يكشف حقيقة اهتمام نادي الاتحاد به

وتابع المهاجم السوري: “سأدخل الفترة الحرة في ديسمبر المقبل، وفي هذا الشهر سأتحدث عن مصيري إما بالبقاء في الفريق أو الرحيل، ووكيل أعمال تلقى كل العروض من الأندية الراغبة في ضمي لكنني لم أرد على أحد وذلك بعد الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام الاتحاد بضمي”.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن تقدم السومة بطلب الرحيل عن الراقي وذلك بسبب التخبط الإداري في الفريق إضافة لخسارة بعض النقاط في آخر 4 جولات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

6 سنوات من التألق مع الأهلي

يذكر أن المهاجم السوري كان انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من القادسية الكويتي في عام 2014.

وفي وقت سابق، أثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البوسني ألفيس ساريتش تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الراقي والرائد ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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