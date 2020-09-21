السويكت: نجوم النصر الشباب ثروة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ضد السد القطري اليوم.

السويكت يُشيد بلاعبي النصر:

وكتب صفوان السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة فريقه ضد السد القطري اليوم: “النجوم الشباب ثروة النصر”.

وقام المدرب البرتغالي روي فيتوريا بإراحة معظم اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، وفي مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعدما ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاءت تشكيلة النصر ضد السد القطري اليوم كالتالي؛ برادلي جونز، مايكون، سلطان الغنام، عبدالرحمن الدوسري، مختار، أيمن، عبدالفتاح آدم، خالد، عبدالمجيد الصليهم، عوض خميس، عبدالإله العمري.

النصر ضد السد:

ولعب النصر ضد السد القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة النصر ضد السد اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما وصل رصيد الفريق القطري إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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