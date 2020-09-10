الشؤون البلدية لمستفيدي الرخص التجارية: سارعوا لتوثيق عقد الإيجار

المواطن - الرياض
أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستفيدي خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي بالمسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة إيجار.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن توثيق عقد الإيجار يتيح لمستفيدي الرخص التجارية الاستفادة من الخدمة، بشرط التوثيق في الموعد المحدد.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه ابتداءً من 4 أكتوبر المقبل، فإن إتمام إجراءات الرخصة التجارية عبر منصة بلدي يستلزم وجود رقم عقد إلكتروني لدى شبكة إيجار.
هل الاستراحات المنتشره وبكثره تعتبر تجاريه ام عشوائيه للاعزاب مثلا واين شروط السلامه من طفايات حريق ومخارج طواري وكاميرات مراقبه وحارس امن انا اتكلم عن الطايف غير منظمه نهائيا وايضا الاوساخ المنتشره حولها ولا حتي يوجد براميل نفايات ايضا لايوجد لوحات تعريفيه لكل استراحه وهل وضعها نظامي ام العكس نامل من الجهات ذات العلاقه الاهتمام بوضعها لانها غير مرتبه وبالذات بفرش الروقي الحلقه الشرقيه ورحاب الواصليه وحي الصناعيه والخط الدائري والله يوفق الجميع