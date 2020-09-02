الشباب متمسك ببقاء الصليهم

المواطن - مروة نبيل

تمسكت إدارة نادي الشباب باستمرار عبدالمجيد الصليهم مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الشباب يرفض رحيل الصليهم

وكان الصليهم قد وقع عقدًا مع النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، ولمدة 3 سنوات، وأكدت أن العالمي سيكون بوابته إلى المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفضت الإدارة الشبابية رحيل عبدالمجيد الصليهم للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أسوه بزميله عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي قبل التاسع من شهر سبتمبر الحالي.

وطالبت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان اللاعب بالمشاركة في المباراتين المتبقيتين للفريق أمام الحزم والهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعللت الإدارة أن بقاءه لن يؤثر في تسجيله في قائمة ناديه الجديد المشاركة في دوري أبطال آسيا، التي تنطلق في الـ14 من الشهر الجاري، حيث يفتتح النصر مواجهاته في البطولة الآسيوية أمام سباهان أصفهان الإيراني يوم 15.

الصليهم مستمر

وأكد عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال عبدالمجيد الصليهم لـ”الاقتصادية”، أن اللاعب سيكمل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع فريقه في الجولتين الأخيريتين.

وتابع: “سينتهي عقد الصليهم في آخر مباراة لنادي الشباب، بعدها سينضم اللاعب لناديه الجديد النصر مباشرة، النصر يملك الوقت لقيده في قائمة الفريق المنتظر التي تشارك في البطولة المجمعة من دوري أبطال آسيا، حيث سيكون آخر موعد لتقديم الأسماء النهائية للاتحاد الآسيوي في العاشر من الشهر الحالي”.







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