الشباب يودع فاروق بن مصطفى

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي الشباب على توديع حارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى بعد المران الختامي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الشباب يودع حارسه:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالية وداع فاروق بن مصطفى بعد نهاية مسيرته مع الليوث، وأكد الجهاز الفني واللاعبون أنهم سيفتقدون الحارس التونسي.

ونشر نجم نادي الشباب، محمد سالم مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، وهو يودع ويعانق الحارس التونسي، فيما أعرب ابن مصطفى عن شكره وتقديره للفريق بعد الوداع الجميل والعلاقة المميزة، متمنيًا حصده للبطولات.

وكان نادي الشباب قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فاروق بن مصطفى مع الشباب:

وسبق أن مددت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقد فاروق بن مصطفى حتى نهاية الموسم الحالي، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألق فاروق بن مصطفى صاحب الـ30 عامًا مع البنزرتي، قبل أن ينضم إلى الإفريقي التونسي عام 2014، ولعب معه 3 مواسم، وانتقل بعد ذلك إلى صفوف الشباب ويُقدم مستوى مميزًا معه.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الشباب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وإنهاء الموسم في مركز أفضل.







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