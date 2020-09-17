الشحن عن بعد تقنية جديدة في هواتف هواوي المستقبلية

المواطن - متابعة

قد تقلب هواوي عالم شحن الهواتف رأسًا على عقب من خلال تقنية جديدة تتيح الشحن عن بعد دون تحمل عناء التوصيلات الكهرباء والأسلاك والكيابل التي قد يلجأ لها البعض من أجل شحن هاتفه.

وأعلنت شركة هواوي عن تطويرها لتقنية جديدة ستمكن من شحن الهواتف والأجهزة الذكية عن بعد، تختلف في آلية عملها عن آلية عمل الشواحن اللاسلكية الحالية كليًا.

هواوي تطور جهاز شحن لاسلكي

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تعمل حاليًا على تطوير جهاز شحن لاسلكي يمكنه نقل الطاقة إلى الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر أشعة الليزر، ما يعني أن الهاتف أو الحاسب سيكون بعيدًا عن مصدر الشحن ويمكن للمستخدم استعماله بحرية أثناء الحركة في الغرفة أو القاعة الموجود فيها جهاز الشحن.

موعد إطلاق الشاحن اللاسلكي

ونشرت هواوي مقطع فيديو ترويجي لهذ التقنية دون أن تحدد موعد إطلاقها أو أية تفاصيل إضافية عن عملها، لكن المقطع يبين أن جهاز الشحن الذي سيثبت في القاعات أو الغرف سيمكن من شحن عدة أجهزة في وقت واحد بما فيها الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمحمولة.

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