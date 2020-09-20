الشلهوب يتراجع عن الاعتزال ويستعد للسفر إلى الدوحة

المواطن - محمد سمعه

تراجع اللاعب محمد الشلهوب، لاعب الهلال ، عن اعتزال كرة القدم، وذلك بعدما طلبت إدارة النادي منه السفر للعاصمة القطرية الدوحة للالتحاق ببعثة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

محمد الشلهوب يُجري مسحة طبية قبل السفر إلى قطر:

وسيجري محمد الشلهوب نجم الهلال مسحة طبية حول فيروس كورونا، قبل السفر إلى الدوحة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وكان مجلس إدارة الهلال، طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بتأجيل مباراته ضد فريق شاهر خودرو الإيراني، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

15 لاعبًا مصابًا بكورونا في الهلال:

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” بيانًا قال فيه: “أوضحت الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بـ كورونا منهم علي البليهي ومتعب المفرج وبافيتيمبي غوميز وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بالفيروس إلى 15 لاعبًا”.

وأضاف البيان: “وتمنى مجلس الإدارة أن يمن الله على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مثمنًا لكافة اللاعبين حرصهم وسعيهم لتمثيل الهلال في مختلف الظروف، داعيًا المولى القدير أن يحفظ الجميع ويزيل هذا الوباء عن العالم أجمع”.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأزرق ضد شهر خودرو في تمام الساعة السادسة مساءً غد الأحد بتوقيت المملكة.

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