الشلهوب يصل الدوحة لإنقاذ مسيرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصل النجم محمد الشلهوب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للالتحاق بصفوف أزرق العاصمة قبل مباراة شاهر خودرو الإيراني التي تُقام اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

بعد تراجعه عن الاعتزال..

"الشلهوب" يصل "الدوحة" .. هل يقود "الهلال" لتحقيق الفوز على "شهر خودرو" اليوم؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/rpbB0Oxdy7 — برنامج كورة (@korarotana) September 20, 2020

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “كورة” عبر “تويتر” أن الشلهوب تراجع عن اعتزال كرة القدم لإنقاذ مسيرة الزعيم بدوري أبطال آسيا بعد إصابة 15 لاعبًا من صفوف الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا.

24 فردًا مصاب بـ كورونا في بعثة الهلال

وكان جمهور الهلال صُدم، خلال آخر 7 أيام، وذلك مع الإعلان بصورة مستمرة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين وباقي أفراد البعثة، حيث وصلت الإصابات إلى 24 فردًا في كامل البعثة منهم 15 لاعبًا مصابًا بالفيروس.

وتكاثرت الأقاويل حول الأسباب الرئيسية وراء تفشي كورونا بهذه الصورة بين نجوم أزرق العاصمة، حيث علّق البعض على أن احتفال نجوم الأزرق في حفل مصغر بالتتويج بدوري محمد بن سلمان للمحترفين كان السبب وراء انتشار كورونا لكن سعود كريري مدير الكرة في النادي نفى تمامًا هذه الأقاويل.

سببان وراء العدوى

واتجه الدكتور همام عقيل أستاذ المناعة والعدوى بالكشف عن سببين قد يكونان وراء انتقال عدوى كورونا لنجوم الأزرق، وهما لمس كأس الدوري التي جاءت لهم وقد يكون هو من نقل الفيروس، أو عن طريق الاحتفالات التي حدثت في أرضية ملعب الجامعة عند الاحتفال بالتتويج بعد مباراة الشباب بالجولة الثلاثين.

وأضاف همام عقيل في حديثه لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن الحالات الإيجابية تظهر بعد 4 أيام من تلقي العدوى، مضيفًا أن وزارة الصحة حددت الإجراءات الاحترازية للالتزام بها، وأشار بالوقت ذاته إلى أن احتفالات فريق الهلال لم يكن فيها تباعد.

شارك الخبر