الشهري مشرفاً على إدارة الموارد البشرية بالسجون

المواطن - الرياض

أصدر المدير العام للمديرية العامة للسجون اللواء محمد بن علي الاسمري قراراً يقضي بتكليف الأستاذ سعد بن سالم الشهري مشرفاً على الإدارة العامة للموارد البشرية بالمديرية العامة للسجون بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشؤون المالية.

وبهذه المناسبة عبر المشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية المكلف عن بالغ شكره لسعادة المدير العام على ثقته الكريمة سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة.

وأوضح الأستاذ الشهري أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق توجيهات وتطلعات الإدارة العامة والعمل الدؤوب على سير العمل وفق خطة المديرية العامة للسجون.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق وأن وافق على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية.







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