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الشورى يوافق على إضافة التشهير إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش
بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع

الشورى يوافق على إضافة التشهير إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش

2020/09/30
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشورى يوافق على إضافة التشهير إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش
المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وفي سياق آخر طالب الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية ولإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.


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