الشيباني عن اعتزال الشلهوب: ترك إرثًا يستحيل نسيانه

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي ماجد الشيباني بقائد نادي الهلال محمد الشلهوب بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه ترك إرثًا كبيرًا يستحيل نسيانه.

إرث الشلهوب كبير

ونشر الشيباني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لقائد لهلال مع كؤوس البطولات التي توج بها، مؤكدًا أنه نال محبة الخصوم قبل زملائه في الفريق.

وعلق قائلًا: “إرث كبير محمد الشلهوب كبير جدًا.. خلق رفيع، ومحبة خصوم قبل زملاء، وقيمة فنية ظل ينهل منها الهلال طوال عقدين (مهما تذبذبت نهاياتها ستبقى راسخة).. و33 لقبًا”.

واختتم ماجد الشيباني تغريدته عن اعتزال محمد الشلهوب قائلًا: “رحل تاركًا خلفه إرثًا يستحيل نسيانه، الكرة السعودية ودعت بالأمس أحد رموزها، وداعًا محمد”.

اعتزال الشلهوب

وكان قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد أعلن اعتزاله بعد يوم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك محمد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







شارك الخبر