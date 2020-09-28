الشيخي: استخدام تقنية الفيديو سيحد من الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، باستخدام تقنية الفيديو “VAR” في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الشيخي يشيد باستخدام تقنية الفيديو

وأكد محمد الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن استخدام تقنية الفيديو سيُساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

وقال: “استخدام الفار لأول مرة في ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 سيحد من الأخطاء التحكيمية كالتي شاهدناها من الحكم نواف شكر الله الذي حرم الأهلي من هدف صحيح وركلة جزاء في لقاء الأهلي وشباب الأهلي الماضي.. التحكيم ميزان العدل الذي نرجو ألا يغيب .!”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن تطبيق تقنية الفيديو خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

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