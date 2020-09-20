الشيخ السديس يهنئ العميد البقمي بمناسبة تعيينه قائدًا لأمن الحرم

المواطن - الرياض

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي.

وأعرب معاليه عن تهنئته لتعيينه قائدًا لقوة أمن المسجد الحرام، داعيًا له بمزيد من التوفيق والسداد وأن يجعله الله ذخرًا لهذه المهمات الجليلة وخير أمين عليها.

السديس يشيد بالجهود الأمنية لقوة الحرم

وأثنى السديس على الجهود المبذولة من قبل قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوار وعمار البيت العتيق، كما جرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس، لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

من جهته أعرب العقيد محمد البقمي عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتواصل المستمر بين الرئاسة والقوّة والتكاتف معا سعيًا لخدمة ضيوف الرحمن.

حضر اللقاء مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد يوسف سحمي الخديدي، وسعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد المنصوري، وسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية المشرف على مكتب معاليه الدكتور سعد المحيميد، وسعادة مدير عام مكتب معالي الرئيس العام الأستاذ بدر آل الشيخ.

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