الصحة العالمية: الشهران المقبلان أقسى في مواجهة كورونا

المواطن - متابعة

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعاً في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونان أقسى في مواجهة الوباء.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس: “سيصبح الأمر أقسى خلال الشهرين المقبلين”.

وأضاف: “في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعاً في الوفيات”، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعاً في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.







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