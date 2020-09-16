الصحة العالمية: مزيد من الوفيات بسبب كورونا في أكتوبر ونوفمبر

المواطن - متابعة

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن اللقاح لن ينهي جائحة كورونا المدمرة، وأن أوروبا ستشهد ارتفاعًا في العدد اليومي للوفيات؛ بسبب فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، إنه من غير المعروف ما إذا كان لقاح محتمل سيساعد جميع الفئات العمرية، مضيفًا: أسمع طوال الوقت أن اللقاح سيكون نهاية الوباء. بالطبع لا! إننا حتى لا نعرف إن كان هذا اللقاح سيساعد جميع الفئات السكانية وكل الحالات. ثمة إشارات حتى الآن تنفي ذلك. ماذا لو تطلب الأمر أن نبحث عن لقاحات مختلفة؟ أنه كابوس لوجستي!.

وتابع: “نهاية الوباء هي اللحظة التي نتعلم فيها كمجتمع كيف نتعايش مع هذا الوباء”، حسب صحيفة “ديلي ستار”.

وأضاف: “ستصبح الأمور أكثر صعوبة. في أكتوبر ونوفمبر، سنشهد المزيد من الوفيات”.

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