الصحة تحذر من خطورة القلق والاكتئاب

المواطن - الرياض
حذرت وزارة الصحة، من خطورة القلق والاكتئاب على الصحة؛ حيث إنهما يتسببان في إضعاف المناعة في الجسم.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أثبتت الدراسات أن القلق والاكتئاب يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم والذي بدورة يضعف مناعة الجسم”.
وقالت وزارة الصحة: إن الصحة النفسية تعزز مناعة الجسم بصفة عامة، وكذلك تعزز مقاومة الفيروسات.
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