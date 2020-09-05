‎الرئيسية
جديد الأخبار
الصحة تحذر من خطورة القلق والاكتئاب

الصحة تحذر من خطورة القلق والاكتئاب

2020/09/05
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
94
0
طباعة
الصحة تحذر من خطورة القلق والاكتئاب
المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة، من خطورة القلق والاكتئاب على الصحة؛ حيث إنهما يتسببان في إضعاف المناعة في الجسم.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أثبتت الدراسات أن القلق والاكتئاب يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم والذي بدورة يضعف مناعة الجسم”.

وقالت وزارة الصحة: إن الصحة النفسية تعزز مناعة الجسم بصفة عامة، وكذلك تعزز مقاومة الفيروسات.



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :