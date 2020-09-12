الصحة تكشف مستجدات كورونا غدًا وتفاصيل بوابة المرجع الوطني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم موضوعات المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم غدٍ الأحد، المقرر عند الساعة الـ3:35 مساءً.

ويتحدث غدًا في المؤتمر كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي ونائب الرئيس لقطاع المنصة الوطنية الموحدة ببرنامج التعاملات الإلكترونية أبشر، ياسر الشمري.

ويسلط العبدالعالي الضوء على التحليل الوبائي للحالات الجديدة والحالات الحرجة وحالات التعافي، كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، بالإضافة إلى كشف إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

أما المهندس الشمري فيتحدث عن بوابة المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد.

تعافي 903 حالات:

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (903) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (301.836) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (18974) حالة، من بينها (1343) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325050) حالة، توفي منهم (4240) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة: كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (643) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 69 حالة، وجدة 65، والهفوف 51 حالة، والدمام 45، والمدينة المنورة 35، والرياض 35، والقطيف 26، والمبرز 23، وينبغ 21، وجازان 18، وحائل 17.







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