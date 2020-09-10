الصحة توضح سبب عدم تغير الوزن رغم ممارسة الرياضة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن سبب شعور بعض الأشخاص بعدم نزول وزنهم بعد فترة من ممارستهم للرياضة، إلى عدم موازنتهم بين الرياضة والغذاء.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن بعض الناس يتفاجؤون عند قياس وزنهم بأنه لم يحدث أي تغير ملحوظ في الوزن، مع العلم أنهم يمارسون الرياضة ويقضون وقتًا بالأندية لهذا الهدف.

وأشارت إلى أن السبب هو عدم الموازنة بين الرياضة والغذاء، مع العلم أن بعض الدراسات تشير إلى أن للتغذية دورًا كبيرًا على الوزن عند مقارنتها بالرياضة.

وشددت وزارة الصحة على أن الرياضة مهمة ومهمة جدًّا كنمط حياة وسلوك صحي، وينصح بممارستها باستمرار لجميع الفئات العمرية، مشيرةً إلى أنه عندما يكون الهدف نزول الوزن أو رفع الوزن يجب التركيز على مجموع السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية للجسم “كربوهيدرات وبروتين ودهون”.

وبينت وزارة الصحة أن النظام الغذائي يعتمد على التوازن بين السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية والانتظام بها لتحقيق الهدف المنشود، وتكون الرياضة بالتأكيد عاملًا مساعدًا لتحقيق الهدف.







شارك الخبر