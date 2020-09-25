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الصحة: حالات كورونا الجديدة 41 % إناث والأطفال 12 %

الصحة: حالات كورونا الجديدة 41 % إناث والأطفال 12 %

2020/09/25
الساعة 4:27 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة: حالات كورونا الجديدة 41 % إناث والأطفال 12 %
المواطن - واس
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1 توزيع حالات كورونا الجديدة
2 التقيد بالاحترازات الوقائية

أعلنت الصحة اليوم، عن حالات كورونا الجديدة  بعد تسجيل (472) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (332329) حالة، من بينها (12068) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1043) حالة حرجة، داعيةً الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

توزيع حالات كورونا الجديدة

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل (843) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (315636) حالة.
وأوضحت أن حالات كورونا الجديدة المسجلة وعددها (472)حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4%، كما بلغ عدد الوفيات (4625) حالة ، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة لافتةً إلى أنه أجري (38698) فحصاً مخبرياً جديداً .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

التقيد بالاحترازات الوقائية

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


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