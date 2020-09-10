الصور تتحدث .. الهلال يسطع بـ ليلة التتويج ويودع “الجامعة” بأغلى لقبين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في رسم البسمة والسعادة على شفاه جماهيره، وذلك بعد أن حقق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد 10 أشهر فقط من تحقيقه للقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني.

عقد الهلال مع ملعب الجامعة ينتهي يوم 24 سبتمبر:

وسينتهي تعاقد أزرق العاصمة مع إدارة ملعب جامعة الملك سعود بحلول يوم 24 سبتمبر الجاري، مما يعني أن الزعيم سيترك الملعب الذي حمل له الكثير من المفاجآت السارة بعد 3 سنوات من استئجاره.

ونجح الزعيم في التخرج من ملعب “الجامعة” بالحصول على أغلى لقبين للفريق وجماهيره، وهما دوري أبطال آسيا بعد 19 عامًا من الفوز بالبطولة الآسيوية للمرة الثانية آنذاك، ثم تحقيق لقب الدوري بعد فقدانه في موسم 2018/ 2019 لمصلحة نادي النصر بفارق نقطة واحدة فقط.

غوميز يُنهي الموسم بثنائية في الشباب:

وكان الزعيم أنهى الدوري موسم 2019/ 2020 بالفوز على الجار نادي الشباب بثنائية مقابل هدف، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين للفريق الأزرق، بينما سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدف نادي الشباب الوحيد في المباراة.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تُوج فريق الهلال بلقب الدوري في ملعب الجامعة، وذلك بحضور فهد بن نافل رئيس النادي إضافة للأمير نواف بن سعد رئيس الزعيم الأسبق، وبعض من أعضاء الشرف لـ بطل آسيا.







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