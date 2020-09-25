الصوينع وضع مستشفى يملكه تحت تصرف الصحة فمُنح وسام الملك سلمان

روى المواطن عبد الله الصوينع قصة وضعه المستشفى الذي يملكه تحت تصرف وزارة الصحة مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، فتم منحه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة نظير هذا الموقف.
#فيديو#عبدالله_الصوينع.. تبرع بكامل محتويات مستشفاه لوزارة الصحة؛ فمُنح وسام #الملك_سلمان..
تقرير #برنامج_ياهلا على شاشة #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1Ah2DBDTVt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2020
وقال الصوينع في حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن المستشفى كان قد اقترب موعد افتتاحه، ولكنه فضّل أن تستفيد منه الشؤون الصحية بحائل لمجابهة الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس وقتها.
وأضاف المواطن الصوينع أنه أكد لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الشمري أن جميع الأجهزة الموجودة في المستشفى تحت تصرفهم حتى إذا رأت وزارة الصحة أن يتم نقلها لأي مستشفى آخر في المملكة.