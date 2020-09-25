الصوينع وضع مستشفى يملكه تحت تصرف الصحة فمُنح وسام الملك سلمان

المواطن - الرياض

روى المواطن عبد الله الصوينع قصة وضعه المستشفى الذي يملكه تحت تصرف وزارة الصحة مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، فتم منحه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة نظير هذا الموقف.

وقال الصوينع في حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن المستشفى كان قد اقترب موعد افتتاحه، ولكنه فضّل أن تستفيد منه الشؤون الصحية بحائل لمجابهة الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس وقتها.

وأضاف المواطن الصوينع أنه أكد لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الشمري أن جميع الأجهزة الموجودة في المستشفى تحت تصرفهم حتى إذا رأت وزارة الصحة أن يتم نقلها لأي مستشفى آخر في المملكة.

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