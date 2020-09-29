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الصين تعدم معلمة سمّمت 25 تلميذاً بمدرسة ابتدائية

الصين تعدم معلمة سمّمت 25 تلميذاً بمدرسة ابتدائية

2020/09/29
الساعة 12:36 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصين تعدم معلمة سمّمت 25 تلميذاً بمدرسة ابتدائية
المواطن - متابعة

قضت محكمة صينية بإعدام معلمة، بعد إدانتها بتسميم 25 تلميذاً في مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى وفاة أحدهم.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط الصين، الثلاثاء، المدرّسة، وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وقال القضاء الصيني إن المعلمة أقدمت على هذه الجريمة انتقاماً من المدرسة التي يرتادها الطلبةُ. ويُستخدم نيتريت الصوديوم، وهو مركب كيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساماً في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال “من دون أن تعبأ بالعواقب”.

وأشار القضاء الصيني إلى أن هذه كانت المرة الثانية التي تقدم فيها المدرّسة على القتل من خلال التسميم، إذ تبيّن أنها حاولت أيضاً تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.


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    1 تعليق
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    View all comments
    محمود محمد أبوالهوى
    5 ساعة

    حسبي الله ونعم الوكيل .. معلمة معقدة مريضة ، وما ذنب الأطفال الأبرياء حتى تنتقم لنفسها بقتلهم .. على الحكومة الصينية أن تحيل المعلمين والمعلمات للطب النفسي لفحصهم ومعرفة مدى صلاحيتهم للتعامل مع أطفال المدارس خصوصا في الصفوف الأولية ، ويمكن أن يطبق مثل هذا الأمر في دولنا العربية

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