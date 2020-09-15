الصين تعلن توافر أحد لقاحات كوفيد-19 في الأسواق بعد شهرين فقط

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلن مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يجري تطويره في الصين سيكون جاهزًا للاستخدام من قبل عامة الناس في وقت مبكر من نوفمبر.

وقالت وو جويزن، كبير خبراء السلامة الأحيائية في مركز السيطرة على الأمراض في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لمرشحي اللقاحات في البلاد تسير بسلاسة ويمكن للمواطنين الصينيين تلقي اللقاحات في نوفمبر أو ديسمبر.

وفي حديثها إلى محطة CCTV الحكومية، قالت وو إن المواطنين الصينيين يمكنهم توقع تلقي اللقاح قريبًا، مضيفة أنه سيكون في نوفمبر أو ديسمبر على أقصى تقدير، متابعة: يمكن تطعيم الأشخاص العاديين باللقاح، لأنه وفقًا لنتائج المرحلة الثالثة السريرية، فإن التقدم الحالي يسير بسلاسة شديدة.

إنتاج الصين من لقاح كوفيد-19:

ولم تحدد وو بعد نوع اللقاح التي كانت تشير إليها، حيث تمتلك الصين 4 لقاحات لـ كوفيد-19 وجميعها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وقد قالت شركة أدوية مملوكة للدولة الأسبوع الماضي إن مئات الآلاف من الصينيين تلقوا هذه اللقاحات دون تسجيل إصابة واحدة.

ويُذكر أن مجموعة الأدوية الوطنية الصينية العملاقة للأدوية سينوفارم وشركة سينوفاك بيوتيك يطورون اللقاحات الثلاثة في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للولاية.

وتمت الموافقة على لقاح رابع يتم تطويره بواسطة CanSino Biologics لاستخدامه من قبل الجيش الصيني في يونيو.

وقالت سينوفارم في يوليو إن لقاحها قد يكون جاهزًا للاستخدام العام بحلول نهاية هذا العام بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب.







شارك الخبر