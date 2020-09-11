الطفل ورفض الطعام.. 7 نصائح للتعامل مع المشكلة

المواطن- محمد داوود- جدة

في كثير من الأحيان يرفض الطفل تناول بعض الأطعمة، فيما يفضل تناول الوجبات الأخرى دون إبداء أي سبب لصغر سنه، فيما تسعى الأمهات على أن يحصل أطفالهن على كل العناصر اللازمة من فيتامينات ومعادن وألياف في الطعام الذي يتناولونه، فما سبب رفضهم لتناول بعض الأطعمة؟!

تنوع أصناف الأكل:

وقالت استشارية طب الأطفال الدكتورة جميلة مخاشن في تصريحات إلى ”المواطن”: إنه قد تكون هناك بعض الأسباب المرتبطة بالأمهات اللواتي يتعاملن بشدة مع الطفل دون مراعاة صغر سنه، فالطفل في كل الأحوال يحتاج إلى تعامل يدخل السعادة في نفسه وليس تعامل القسوة الذي قد لا يحببه في الأكل، وقد يكره الطفل بعض أصناف الأكل فيما تجبره الأم على تناولها بالقوة، وهذا يكرس في داخله عدم الرغبة في تناول الطعام، كما يلاحظ إصرار بعض الأمهات على أن يتناول الطفل كمية أكبر من الطعام بمخالفة استطاعته وقدرته.

تجنب المقارنة مع الآخرين:

ونصحت مخاشن باتباع 7 نصائح هامة وهي:

⁃ عدم إرغام الطفل على تناول الطعام دون رغبته أي احترام رغباته، وإذا حان وقت الطعام يمكن التودد إليه بطريقة محببة تحفزه على الأكل.

⁃ تجنب مقارنة الطفل بالآخرين من أطفال الأقارب، فهذه المقارنة لن تزيده إلا عنادًا.

⁃ الحرص على مواعيد الطعام وتكريس هذا الموعد في ذهنه، أن هناك مواعيد ثابتة للفطور والغذاء والعشاء، ويمكن في الفترات الأخرى يمكن إعطاؤه فواكه وأطعمة خفيفة تتوافق مع سنه.

⁃ تجنب مكافأته بالحلويات، إذ تلجأ بعض الأمهات إلى هذا الأسلوب لأنه تناول الطعام الذي لا يرغبه أو أنهى صحنه بالكامل.

⁃ تجنب إعطائه العصائر بين الوجبات؛ لكونها تحتوي على السكريات مما يسد شهيته.

⁃ ابتكار وجبات جديدة يشعر خلالها إنه تناول أكل صحي وجديد.

⁃ التفنن وتزيين طبقه، إذ يجذبه ذلك نحو الأكل.

وختمت بالقول: إنه لا يوجد أية فائدة لإطعام الطفل بالقوة، فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيغان، يمكن أن يسبب الإكراه توترًا وقت الطعام يضر بالعلاقة بين الوالدين والطفل، إذ كشف البحث عن عدم وجود دليل على أن الضغط على الأطفال لتناول الطعام يمكن أن يساعدهم على حل المشكلة، فبدل أن نصر على أن يأكل، يمكن أن نقول له مثلًا ألا ترغب بتناول المزيد من الطعام كما ينبغي أن نتجنب عبارات مثل “إذا لم تكمل طبقك فلن تترك الطاولة”.







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