العبدان يعود والهلال ينتظر نتيجة فحص 3 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

بدأ الهلال في استعادة بعض أفراده المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تأكد تعافي الثنائي حمدان العبدان ومحمد الواكد، ومدير الفريق سعود كريري.

الهلال ينتظر نتائج المصابين

وغادر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، العبدان والواكد، بجانب سعود كريري الحجر الصحي، اليوم الثلاثاء، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية الثانية والتي أثبتت تعافيهم من فيروس كورونا.

وتنتظر إدارة الزعيم نتائج فحوصات ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري ونواف العابد ومحمد البريك، تمهيدًا لعودتهم إلى التدريبات لجماعية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ولن يستفيد الزعيم من خدمات حارسه محمد الواكد، وذلك بعد أن وافق الاتحاد الآسيوي على طلبه بتسجيل الحارسين عبدالله البيشي وأحمد الجبيع بديلين عنه وزميله الآخر نواف الغامدي، في تشكيلة الزعيم في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان سلمان الفرج قد عاد إلى التدريبات الجماعية بالأمس، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أجرى فحصًا طبيًّا تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في آسيا

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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