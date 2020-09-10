العتيبي أميناً لمحافظة حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بتكليف المهندس خلف بن حمدان العتيبي للعمل أميناً لمحافظة حفر الباطن .

ويعتبر العتيبي من الكفاءات المميزة التي مارست العمل البلدي منذ سنوات حيث تدرّج بالعمل وترأس بلدية الحيانية والبرك ثم محافظة ضرما، بعدها المجمعة وقبل أكثر من عام ونصف صدر قرار تكليفه رئيساً لبلدية محافظة عنيزة حتى صدر قرار تكليفه أميناً لمحافظة حفر الباطن.

وكان ⁧‫أمير القصيم، استقبل‬⁩ المهندس خلف العتيبي بمناسبة تكليفه أميناً لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬ مشيداً بما قدمه من جهود مباركة طيلة فترة عمله السابقة .

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